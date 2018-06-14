Лаишевский район РТ представил в пресс-центре ЧМ свой турпотенциал

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В казанском пресс-центре чемпионата мира по футболу Лаишевский район Татарстана представил интерактивную программу музея имени Гавриила Державина.
Гостей мероприятия познакомили с культурой трех проживающих в Лаишевском муниципальном районе народов – татар, кряшен и русских. Сотрудники музея и творческие коллективы района выступили с музыкальными и танцевальными номерами, а также продемонстрировали национальные игры.
«Лаишевский район воистину является туристическим раем. Мы находимся недалеко от Казани. Одну третью часть района занимают водные пространства. В нашем музее имени Гавриилы Державина мы встречаем гостей в костюмах Екатерины Великой и княгини Дашковой. Мы надеемся на большое количество посетителей во время мундиаля, уже сейчас получено много заявок от туристов из других городов и стран», – отметила сотрудница музея Светлана Никитина.
В ходе мероприятия все желающие могли принять участие в мастер-классах по изготовлению оберегов и раскрашиванию матрешек.
Кроме того, для гостей приготовили национальные угощения – чак-чак, кош теле и баурсак.
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