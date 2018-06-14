Глава Международной федерации курэш Джаудат Миннахметов: На международном уровне еще не дорабатываем

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Фото: Расих Фасхутдинов
(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В преддверии чемпионата мира по татарской национальной борьбе курэш, который пройдет в Татарстане с 15 по 17 июня, президент Международной федерации курэш Джаудат Миннахметов признал недостаточность работы, проводимой организацией на международном уровне. Он сказал об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
Джаудат Миннахметов рассказал журналистам о проделанной Федерацией курэш России работе: «Мы за прошедший период провели все запланированные соревнования. Вышли на международную арену. Федерацию включили в состав Всемирного союза боевых искусств. Получили в Министерстве спорта аккредитацию нашей Федерации курэш России до 2020 года. Поэтому я считаю, что мы неплохо работали в течение этих пяти лет».
При этом он упомянул и о существующих проблемах: «Хотя надо сказать честно, на международном уровне мы недорабатываем. На это есть объективные причины. Нет якорного спонсора. Нет на данном этапе государственной поддержки. А без стабильного финансирования работать на международном уровне очень и очень трудно»,
Миннахметов объяснил также, почему местом проведения турнира было выбрано именно село Мингер: «Мы развиваем активно площадку для курэша в Мингере 18 лет. Там можно увидеть всю красоту национальной татарской культуры. Там подготовлены соответствующие всем стандартам площадки для проведения чемпионата мира. А главное – там есть хорошая команда специалистов, которые уже имеют большой опыт работы на турнирах любого уровня. К тому же это очень красивые места с истинно татарским колоритом».
Особое внимание Миннахметов уделил популяризации борьбы, в том числе и в средствах массовой информации: «Наших героев национальной борьбы должны знать все. В школах, в садиках, в вузах от мала до велика. Пока этого нет. Это наше слабое место», – констатировал он.
Президент же Федерации курэш Румынии Наим Бельджин отметил отличную организацию международного турнира и свое стремление интенсивнее развивать татарскую национальную борьбу в Румынии: «Румыния хочет вступить в Международную ассоциацию, что сделает развитие этой борьбы еще более интенсивным. Ежегодно мы проводим около 30 мероприятий по борьбе курэш. В этом годку они прошли в десяти поселениях. Мы хотим создать совместную концепцию развития этого вида борьбы совместно с Федерацией курэш России. Этим видом спорта у нас занимаются не только тюркоязычное население, но и представители иных групп. И мы делаем все, чтобы ею занималось как можно большее количество народу».
Также в общении с журналистами приняли участие председатель регионального отделения Федерации курэш России в Республике Крым Энвер Усейнов и борец сборной России по курэш Ренас Калимуллин.
Чемпионат мира по борьбе курэш пройдет с 15 по 17 июня в селе Мингер Сабинского района РТ в рамках районного празднования Сабантуя. Татарстан в составе сборной России представят обладатель Кубка мира-2017 Азат Нурмухаметов и чемпион России-2017 по курэш Ренас Калимуллин.
На сегодняшний день Федерация курэш России и Международная федерация борьбы на поясах курэш развивают эту спортивную дисциплину более чем в 30 регионах страны, а также в Пакистане, Болгарии, Индии, Иране, Украине и Беларуси. Борьба курэш была включена в программу Универсиады 2013 года в Казани.
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