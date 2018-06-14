Удар был такой силы, что одних из грузовиков отлетел на обочину дороги и перевернулся.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). На камеру видеорегистратора попало столкновение двух «ГАЗелей» в Альметьевске.

ДТП произошло на перекрестке улиц Тухватуллина и Шоссейная.

На кадрах видеозаписи видно, как грузовой автомобиль «ГАЗель» пытается проскочить перекресток. В этот момент ему наперерез на большой скорости вылетает другой грузовичок. От удара автомобиль отлетает на обочину дороги и переворачивается.

В результате аварии оба транспортных средства получили серьезные повреждения. О пострадавших в ДТП не сообщается.