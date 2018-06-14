Нурсултану Назарбаеву присвоят звание почетного доктора КФУ

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоят звание почетного доктора К(П)ФУ. Лидер соседнего с Россией государства прибудет в Казань сегодня, его встретит Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
После торжественной церемонии в университете в Казанском Кремле состоится встреча в расширенном составе. «С казахской стороны будут руководитель Администрации Президента Казахстана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в РФ, помощник Президента по международным вопросам и Генконсул республики в Казани. С нашей стороны – руководитель Аппарата Президента РТ, министр промышленности и торговли республики, полномочный представитель РТ в Казахстане и представитель МИД РФ в Казани», – пояснила Галимова.
Она отметила, что стороны обсудят как существующие проекты, так и новые перспективы сотрудничества. По итогам 2017 года двухсторонний внешнеторговый оборот между РТ и Казахстаном составил 702,9 млн долларов, зафиксировано увеличение в 1,7 раза. По итогам же I квартала 2018-го этот показатель достиг 198 млн долларов.
«Структура экспорта из Татарстана в Казахстан – это нефть, средства наземного транспорта, пластмасса. Основная группа товаров, которые импортируются из Казахстана в РТ, – черный металл, медь и изделия из них», – заметила официальный представитель Казанского Кремля.
Стороны обсудят такие направления работы, как продвижение в Казахстане татарстанской продукции, привлечение инвестиций в РТ, проведение дней Республики Казахстан в Татарстане, развитие сотрудничества по линии ПАО «КАМАЗ», в областях нефтехимии, машиностроения, автомобилестроения, вертолетостроения, судостроения, энергетики, сельского хозяйства и так далее.
После расширенной встречи в представительском корпусе Кремля состоится презентация Государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым проектов возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск, создания Болгарской исламской академии.
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