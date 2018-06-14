Казань вошла в тройку популярных городов у российских туристов-болельщиков ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Казань вошла в тройку самых популярных городов у российских туристов в дни матчей чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.
Соответствующий рейтинг был составлен туристическим сервисом Tvil.ru по результатам анализа броней квартир в период проведения чемпионата с 14 июня по 15 июля.
По данным сервиса, в столице Татарстана жилье в частном секторе предлагают арендовать в июне-июле за 3,5 тыс. рублей в сутки на человека.
Согласно данным сервиса, на первом месте среди популярных городов оказалась Москва, на втором – Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Сочи и Екатеринбург.
Ранее сообщалось, что Казань заняла третье место в рейтинге городов, популярных у туристов для отдыха с детьми, в праздничные выходные 9 – 12 июня. По данным Tvil.ru, туристы в этот период тратили в среднем на жилье 3 тыс. рублей в сутки.
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