Казань вошла в тройку популярных городов у российских туристов-болельщиков ЧМ-2018

Во время мундиаля жилье в столице Татарстана обходится фанатам из России в 3,5 тысячи рублей в сутки.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Казань вошла в тройку самых популярных городов у российских туристов в дни матчей чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Соответствующий рейтинг был составлен туристическим сервисом Tvil.ru по результатам анализа броней квартир в период проведения чемпионата с 14 июня по 15 июля.

По данным сервиса, в столице Татарстана жилье в частном секторе предлагают арендовать в июне-июле за 3,5 тыс. рублей в сутки на человека.

Согласно данным сервиса, на первом месте среди популярных городов оказалась Москва, на втором – Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Сочи и Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что Казань заняла третье место в рейтинге городов, популярных у туристов для отдыха с детьми, в праздничные выходные 9 – 12 июня. По данным Tvil.ru, туристы в этот период тратили в среднем на жилье 3 тыс. рублей в сутки.