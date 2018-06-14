На Сибирском тракте столкнулись по меньшей мере пять автомобилей.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео массовой аварии в Советском районе Казани.

По предварительным данным, сегодня утром на Сибирском тракте по принципу «домино» столкнулись по меньшей мере пять автомобилей.

Все транспортные средства получили серьезные повреждения кузова. Из-за аварии движение на этом участке дороги затруднено. Другим водителям приходится объезжать место ДТП по трамвайным путям.