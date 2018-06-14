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Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин избран председателем совета ДОСААФ РТ, такое решение было принято сегодня на IV отчетно-выборной конференции республиканского ДОСААФ.
Рустам Нигматуллин сменил на посту главы совета общественно-государственного объединения Равиля Муратова.
Избирали нового главу Совета организации при помощи голосования. Переизбрание произошло из-за того, что у предыдущего руководителя истек срок, в течение которого он мог занимать эту должность.
Равиль Муратов единогласным решением участников конференции был назначен почетным председателем республиканского совета. Его имя будет занесено в книгу учета почетных членов ДОСААФ РТ под номером один.
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Нигматуллин сменил на посту главы совета ДОСААФ РТ Равиля Муратова.
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