Нигматуллин сменил на посту главы совета ДОСААФ РТ Равиля Муратова.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин избран председателем совета ДОСААФ РТ, такое решение было принято сегодня на IV отчетно-выборной конференции республиканского ДОСААФ.

Рустам Нигматуллин сменил на посту главы совета общественно-государственного объединения Равиля Муратова.

Избирали нового главу Совета организации при помощи голосования. Переизбрание произошло из-за того, что у предыдущего руководителя истек срок, в течение которого он мог занимать эту должность.

Равиль Муратов единогласным решением участников конференции был назначен почетным председателем республиканского совета. Его имя будет занесено в книгу учета почетных членов ДОСААФ РТ под номером один.