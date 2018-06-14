В Хорезмской области состоялся Сабантуй-2018

Всего в празднованиях приняло участие около 500 человек.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). 10 июня в городе Ургенч прошел татарский народный праздник «Сабантуй-2018», сообщает Татарский культурно-просветительский центр Хорезмской области.

Мероприятие состоялось в городском парке имени Жалоладдина Мангуберди. Всего в празднованиях приняло участие около 500 человек.

С приветственным словом выступил гость из Татарстана Булат Нигматуллин, который зачитал приветственное послание Президента РТ Рустама Миниханова. Активистам ТКПЦ Хорезмской области были вручены медаль и благодарственные письма исполкома Всемирного конгресса татар.

В праздничном концерте приняли участие артисты из Татарстана Булат и Диля Нигматуллины, которые исполнили для гостей свои композиции.

На протяжении всего праздника звучали татарские, узбекские, русские и казахские народные песни. Все прошло на праздничной волне, оставив массу положительных впечатлений у зрителей и участников праздника.