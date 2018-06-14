В Татарстане отпразднуют 80-летие первых выборов в Верховный Совет ТАССР

В республике ведется подготовка мероприятий, которые состоятся осенью.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане организована работа по подготовке мероприятий, посвященных 80-летию со дня проведения первых выборов в Верховный Совет Татарской АССР. Об этом на заседании президиума парламента республики сообщил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

«26 июня исполняется 80 лет со дня проведения первых выборов в Верховный Совет ТАССР – высший орган государственной власти того времени», – сказал парламентарий.

Он отметил, что с 26 по 28 июня 1938 года состоялось первое заседание Верховного Совета, на котором из 143 избранных депутатов присутствовали 134. «25 женщин было в составе Верховного Совета I созыва. Депутаты избирались на четыре года, а с 1978-го стали избираться на пять лет», – заметил Камалтынов.

«Верховный Совет в то время имел большие полномочия: утверждал народный хозяйственный план, бюджет республики, образовывал и контролировал работу высших органов государственной власти, Управления правосудия автономной республики и Верховного суда, Совета народных комиссаров. Верховный Совет дважды принимал Конституцию – 31 мая 1978 года и 6 ноября 1992 года», – добавил он.

В итоге за 12 состоявшихся созывов, с 1938-го по 1995 год, на 125 сессиях парламента была фактически написана новейшая история республики, подчеркнул Камалтынов. По его словам, были заложены основы современного республиканского законодательства, традиции парламентаризма и демократии. «Во главе Верховного Совета стояли очень интересные личности», – отметил он.

Планируется, что в сентябре будет проведена работа с Государственным комитетом РТ по архивному делу и Национальным музеем РТ, в здании Госсовета РТ будет открыта выставка, посвященная этой дате, рассказал депутат.

«Не без труда установлены места захоронения председателей, о некоторых просто не было информации, особенно о тех, кто пострадал в 30-е годы. Предполагается завершить работу по ремонту или установлению памятников», – заключил он.