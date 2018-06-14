Суд Нижнекамска наказал экс-звукорежиссера за нецензурную версию сказки «Шурале»

Мужчина признан виновным в нарушении законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Суд Нижнекамска наказал экс-звукорежиссера за трансляцию нецензурной версии сказки «Шурале» в парке отдыха имени Габдуллы Тукая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в течение двух дней в начале мая в парке отдыха имени Габдулы Тукая транслировалась 34-минутная аудиозапись сказки «Шурале» в нецензурной интерпретации. Причем транслировалась она в так называемые «детские часы», когда в парке гуляли родители с детьми. Видео с записью сказки попало в социальные сети и наделало много шума.

Расследование инцидента под личный контроль взял мэр города Айдар Метшин. Прокуратура начала проверку, а по ее итогам направила дело об административном правонарушении в суд.

Как сообщили в суде Нижнекамска, мужчина признан виновным в нарушении законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Его оштрафовали на три тысячи рублей. Также суд принял решение о конфискации аудизаписи.

Отметим, что мужчина уволился с работы по собственому желанию еще до суда.