Суд Нижнекамска наказал экс-звукорежиссера за нецензурную версию сказки «Шурале»

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(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Суд Нижнекамска наказал экс-звукорежиссера за трансляцию нецензурной версии сказки «Шурале» в парке отдыха имени Габдуллы Тукая.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в течение двух дней в начале мая в парке отдыха имени Габдулы Тукая транслировалась 34-минутная аудиозапись сказки «Шурале» в нецензурной интерпретации. Причем транслировалась она в так называемые «детские часы», когда в парке гуляли родители с детьми. Видео с записью сказки попало в социальные сети и наделало много шума.
Расследование инцидента под личный контроль взял мэр города Айдар Метшин. Прокуратура начала проверку, а по ее итогам направила дело об административном правонарушении в суд.
Как сообщили в суде Нижнекамска, мужчина признан виновным в нарушении законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Его оштрафовали на три тысячи рублей. Также суд принял решение о конфискации аудизаписи.
Отметим, что мужчина уволился с работы по собственому желанию еще до суда.
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