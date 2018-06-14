В Казани болельщикам ЧМ-2018 предлагают жилье за 50 тысяч рублей в сутки

Трехкомнатная квартира с камином возле Kazan-Arena обойдется в 30 тысяч рублей в сутки.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани болельщикам чемпионата мира по футболу предлагают арендовать квартиру за 50 тыс. рублей в сутки, сообщает популярный сайт бесплатных объявлений.

Арендовать четырехкомнатную квартиру на улице Шмидта жители столицы РТ предлагают за 50 тыс. рублей в сутки. Как указано в объявлении, квартира на девять спальных мест находится в пяти минутах езды до стадиона Kazan-Arena.

За 30 тыс. рублей в сутки житель Казани предлагает в аренду трехкомнатную квартиру с камином рядом со стадионом. Месяц аренды этой квартиры обойдется в 950 тыс. рублей.