В Казань на ЧМ-2018 приедет Николя Саркози

Экс-президента Франции ожидают на матче между Францией и Австралией.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани 16 июня ожидают приезда экс-президента Франции Николя Саркози. Предполагается, что он посетит матч между Францией и Австралией на ЧМ-2018. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Бывшего французского лидера будут сопровождать посол Франции в России и министр спорта Франции.

Запланирована встреча Саркози с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.