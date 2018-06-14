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Татар-информ

14 июня 2018, 11:19

Официальная хроникаСпорт

В Казань на ЧМ-2018 приедет Николя Саркози

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Фото: википедия

Экс-президента Франции ожидают на матче между Францией и Австралией.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани 16 июня ожидают приезда экс-президента Франции Николя Саркози. Предполагается, что он посетит матч между Францией и Австралией на ЧМ-2018. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ заявила заместитель руководителя пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

Бывшего французского лидера будут сопровождать посол Франции в России и министр спорта Франции.

Запланирована встреча Саркози с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. 

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