В России падает производство алкогольных напитков

Сильнее всего просело производство шампанских вин – на 12 процентов.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). За первые четыре месяца 2018 года в России производство алкогольных напитков уменьшилось на 3 процента. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

В том числе изготовление шампанских вин уменьшилось на 12 процентов, слабоалкогольной продукции крепостью не более 9 процентов – на 10 процентов. Снизилось и производство более крепких алкогольных напитков: коньяка – на 8 процентов, а водки – на 5.

Алкогольная промышленность сбавляет обороты из-за последствий демографического кризиса 1990-х годов, уверен глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

«Даже с учетом мигрантов мы не добираем потребителей на алкогольном рынке. Поэтому постепенно началось падение производства», – приводит издание слова Дробиза. По его мнению, ситуация постепенно стабилизируется – начиная со следующего года.

Эксперт Аналитического центра при правительстве России Елена Разумова уверена, что на снижение производства крепкого алкоголя повлиял рост отгрузок в прошлые периоды. Так, за прошлый год с заводов водки отгрузили на 6 процентов больше, чем в 2016 году, а коньяков – на 8,5 процента. По ее мнению, в розничном сегменте могли остаться запасы.