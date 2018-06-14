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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). 35-летний сотрудник банка из Татарстана заключил фиктивных ипотечных договоров на 9 млн рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как удалось выяснить следствию, в течение двух лет, начиная с 2013 года, 35-летний менеджер по ипотечному кредитованию одного из банков в Зеленодольске вместе с двумя подельниками похищал деньги, заключая ипотечные кредиты с неблагонадежными клиентами.
Предприимчивый банковский работник с помощью «липовых» справок о доходах предоставлял в банк ложную информацию о материальном положении заемщиков, а также о реальной стоимости приобретаемого жилья. В роли будущих «счастливых» обладателей квартир выступали безработные граждане. Всего в «деле» приняли участие семь жителей Зеленодольска.
Следствию удалось доказать причастность обвиняемых к четырем эпизодам. Общая сумма ущерба от действий мошенников составила 9 млн рублей.
В процессе следствия четверо обвиняемых свою вину полностью признали. На время следствия они остаются под подпиской о невыезде. Двое фигурантов дела вину не признали и были заключены под стражу. Еще один злоумышленник находится под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд.
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