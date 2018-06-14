39-е заседание Госсовета Татарстана V созыва состоится 21 июня

Перед каникулами депутаты рассмотрят более 30 вопросов.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). 39-е заседание Государственного Совета Татарстана V созыва состоится 21 июня. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента республики.

Депутаты планируют рассмотреть 31 вопрос, в том числе 15 республиканских законопроектов и восемь проектов федеральных законов.

На первое чтение выносятся законопроекты, касающиеся изменений в татарстанских законах. Это, в частности, законы «О налоге на имущество организаций», «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан», «О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории РТ», «О физической культуре и спорте», «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в РТ», «О потребительской корзине в РТ».

Кроме того, в первом чтении планируется обсудить проект закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РТ».

На второе чтение вынесены законопроекты, связанные с изменениями в отдельных законодательных актах республики, статьях Земельного и Экологического кодексов РТ.

На заседании также будет рассмотрено предложение Президента Татарстана о разделении Министерства по делам молодежи и спорту республики на Министерство по делам молодежи и Министерство спорта.

«Запланировано утвердить двух членов Общественной палаты республики взамен выбывших. На два вакантных места в палату имеются три заявления, поэтому в ходе заседания будет использована процедура рейтингового голосования, – рассказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина. – После этой сессии депутаты уходят на каникулы до сентября».