Казанцы во время ЧМ-2018 будут получать уведомления о перекрытиях дорог возле Kazan-Arena

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Во время чемпионата мира по футболу жителям Казани, являющимся пользователями мобильного приложения «Услуги РТ», будут приходить уведомления о планируемых перекрытиях дорог у Третьей транспортной дамбы и стадиона Kazan-Arena, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.
Ведомство разработало проект по оповещению пользователей Портала госуслуг и мобильного приложения «Услуги РТ» о предстоящих в Татарстане событиях. Граждане будут получать уведомления о планируемых ремонтных работах, отключениях воды или электроэнергии.
В пилотном режиме во время ЧМ-2018 приложение будет уведомлять казанцев о временных ограничениях транспортного движения в городе. Для получения уведомлений Минсвязи РТ рекомендует установить или обновить версию мобильного приложения «Услуги РТ».
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