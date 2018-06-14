Казанцы во время ЧМ-2018 будут получать уведомления о перекрытиях дорог возле Kazan-Arena

Минсвязи РТ будет оповещать пользователей мобильного приложения «Услуги РТ» о планируемых ремонтных работах, отключениях воды или электроэнергии.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Во время чемпионата мира по футболу жителям Казани, являющимся пользователями мобильного приложения «Услуги РТ», будут приходить уведомления о планируемых перекрытиях дорог у Третьей транспортной дамбы и стадиона Kazan-Arena, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Ведомство разработало проект по оповещению пользователей Портала госуслуг и мобильного приложения «Услуги РТ» о предстоящих в Татарстане событиях. Граждане будут получать уведомления о планируемых ремонтных работах, отключениях воды или электроэнергии.

В пилотном режиме во время ЧМ-2018 приложение будет уведомлять казанцев о временных ограничениях транспортного движения в городе. Для получения уведомлений Минсвязи РТ рекомендует установить или обновить версию мобильного приложения «Услуги РТ».