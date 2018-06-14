Праздничная проповедь в честь Уразы-байрам в Елабуге начнется в 7 утра

(Елабуга, 14 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Во всех мечетях Елабуги праздничная проповедь и намаз в честь Уразы-байрам начнется 7 утра. В районе праздничные мероприятия стартуют с 5 утра, сообщили в Елабужском мухтасибате.
Традиционно больше всего верующих ждут в соборной мечети «Джамигъ» в 6-м микрорайоне города. Помолиться и отметить праздник ежегодно сюда приходят более 700 верующих.
Также 15 июня Елабужский мухтасибат приглашает всех елабужан на семейный праздник, который пройдет в Гуляй-парке. Здесь будут организованы выступления аниматоров, игры, конкурсы, подарки и призы, а также праздничное угощение. Начало праздника в 13.00.
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