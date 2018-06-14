После модернизации около поликлиник Набережных Челнов появились десятки новых парковочных мест

По специальной программе Минзддрава РТ в республике за два года реконструируют 189 поликлиник.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). После капитального ремонта и модернизации около поликлиник в Набережных Челнах появились десятки дополнительных парковочных мест, пишут «Челнинские известия».

Так, перед городской поликлиникой № 8, расположенной в 8-м комплексе, число машино-мест увеличилась до 90. На территории поликлиники № 2 и за ее пределами появилось по 50 новых парковочных мест.

Ситуация с паркингом возле поликлиники № 4 обстоит чуть хуже – здесь предусмотрены места примерно для 20 легковушек. По данным газеты, оставлять свою машину пациентам лучше за поликлиникой или перед БСМП.



Около городской поликлиники № 6 стоянка увеличилась на 45 – 50 мест, к тому же добавилась и допстоянка на 30 автомобилей. Как отмечает издание, припарковать свою машину можно параллельно на подъезде к больнице.

Паркинг возле поликлиники № 3 рассчитан на 50 – 55 мест. Зона парковки возле городских поликлиник №№ 5 и 9 расширилась до 100 мест для автомобилей, однако, замечает газета, в час пик парковочных мест все равно не хватает.

По мнению издания, мест не хватает из-за множества объектов, расположенных на этой территории: аттракционов, стоматполиклиники, двух поликлиник и магазинов.

Перед городской поликлиникой № 7 после модернизации расположилась парковка на 50 – 60 мест, слева от здания могут встать около 150 машин, а за поликлиникой – от 200 до 250 автомобилей.

Программа модернизации городских поликлиник Татарстана стартовала в 2017 году, тогда были приведены в порядок 75 учреждений. Модернизация в поликлинических учреждениях Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Нижнекамска обошлась республике в 4,01 млрд рублей. В 2018-м в Татарстане отремонтируют еще 114 объектов на сумму 3,5 млрд. рублей.