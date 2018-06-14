Глава Росгвардии РФ встретился с вдовами и родственниками погибших росгвардейцев

Родственникам погибших бойцов вручили материальную помощь и ценные подарки, пообещав и в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Глава Росгвардии РФ встретился с вдовами и родсвенниками погибших при исполнении росгвардейцев, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

В преддверии Дня России главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов в Москве организовал встречу с вдовами и членами семей погибших бойцов Росгвардии. Для них провели обзорную экскурсию по Москве, с посещением Красной площади и Третьяковской галереи. После чего членов семей военнослужащих и сотрудников ведомства пригласили на праздничный банкет и концерт.

Среди приглашенных – вдова погибшего сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Татарстан Рашита Шарафутдинова, посмертно награжденного орденом Мужества. Напомним, трагедия произошла 4 февраля 2002 года в Ульяновской области. Тогда двое дезертиров, прихватив с собой автоматы Калашникова, самовольно покинули часть и направились в сторону Татарстана. В бой с вооруженными преступниками вступили пять милиционеров, среди которых был капитан милиции Рашит Шарафутдинов.

Вдовы и родственники погибших долго общались за праздничным столом. Руководство Росгвардии вручило всем собравшимся ценные подарки и материальную помощь, заверив, что и в будущем будет всесторонне помогать в решении любых жизненных вопросов. Завершился праздник концертом с участием звезд отечественной эстрады.



