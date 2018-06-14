Иностранные болельщики ЧМ-2018 въезжают в Россию по FAN ID

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Иностранные болельщики во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России могут въезжать на территорию страны по паспорту болельщика (FAN ID) без оформления визы. Об этом напоминает пресс-служба Миндортранса РТ.
Особые условия въезда для болельщиков вступили в силу 4 июня – за десять дней до открытия мундиаля. Въезд для иностранных граждан по FAN ID возможен до 15 июля включительно.
Ранее сообщалось, что паспорта болельщика в преддверии ЧМ-2018 получили около миллиона человек.
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