Иностранные болельщики ЧМ-2018 въезжают в Россию по FAN ID

Для зрителей мундиаля до 15 июля действуют особые условия въезда в Россию.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Иностранные болельщики во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России могут въезжать на территорию страны по паспорту болельщика (FAN ID) без оформления визы. Об этом напоминает пресс-служба Миндортранса РТ.

Особые условия въезда для болельщиков вступили в силу 4 июня – за десять дней до открытия мундиаля. Въезд для иностранных граждан по FAN ID возможен до 15 июля включительно.

Ранее сообщалось, что паспорта болельщика в преддверии ЧМ-2018 получили около миллиона человек.