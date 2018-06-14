Рекомендуем
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 12-летний мальчик погиб, упав в ванной, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Трагедия произошла 13 июня в Автограде. 12-летний мальчик, находясь в ванной, поскользнулся и упал. При падении ребенок получил серьезные травмы.
Родители школьника экстренно вызвали скорую помощь. Прибывшие по вызову медики «скорой» констатировали смерть ребенка.
По факту гибели школьника начата доследственная проверка.
Перед каникулами депутаты рассмотрят более 30 вопросов.
Президента Франции ожидают на матче между Францией и Австралией.
Родственникам погибших бойцов вручили материальную помощь и ценные подарки, пообещав и в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь.
По специальной программе Минзддрава РТ в республике за два года реконструируют 189 поликлиник.
Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Дрожжановского района подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Родители ребенка экстренно вызвали скорую помощь, но ребенок скончался до приезда медиков.
Футбольный мяч диаметром 60 метров появился на одном из сельскохозяйственных полей Альметьевского района Татарстана.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Инцидент произошел несколько дней назад в подмосковном Ногинске.
В рамках мундиаля на площадке перед «Чашей» пройдут музыкальные фестивали и ярмарки сувениров.
Паблик-арты появятся во всех российских городах-участниках мундиаля.
13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти