Главное
Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни

Татар-информ

14 июня 2018, 10:21

Происшествия

В Набережных Челнах 12-летний мальчик погиб, упав в ванной

Рекомендуем

Родители ребенка экстренно вызвали скорую помощь, но ребенок скончался до приезда медиков.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 12-летний мальчик погиб, упав в ванной, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла 13 июня в Автограде. 12-летний мальчик, находясь в ванной, поскользнулся и упал. При падении ребенок получил серьезные травмы.

Родители школьника экстренно вызвали скорую помощь. Прибывшие по вызову медики «скорой» констатировали смерть ребенка.

По факту гибели школьника начата доследственная проверка.

Следующая новость

Глава Росгвардии РФ встретился с вдовами и родственниками погибших росгвардейцев
Новости дня
11:19
39-е заседание Госсовета Татарстана V созыва состоится 21 июня

Перед каникулами депутаты рассмотрят более 30 вопросов.

11:19
В Казань на ЧМ-2018 приедет Николя Саркози

Президента Франции ожидают на матче между Францией и Австралией.

11:07
Глава Росгвардии РФ встретился с вдовами и родственниками погибших росгвардейцев

Родственникам погибших бойцов вручили материальную помощь и ценные подарки, пообещав и в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь.

11:01
Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни
10:48
Иностранные болельщики ЧМ-2018 въезжают в Россию по FAN ID
10:44
После модернизации около поликлиник Набережных Челнов появились десятки новых парковочных мест

По специальной программе Минзддрава РТ в республике за два года реконструируют 189 поликлиник.

10:36
США решили не снимать с КНДР санкции до ядерного разоружения
10:35
Чиновника Минсельхоза РТ обвиняют в хищении из бюджета свыше 80 тысяч рублей субсидий

Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Дрожжановского района подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

10:21
В Набережных Челнах 12-летний мальчик погиб, упав в ванной

Родители ребенка экстренно вызвали скорую помощь, но ребенок скончался до приезда медиков.

10:14
В России экологический налог для мусорных операторов планируют снизить в семь раз
10:04
Отправленный в отставку Клименко поблагодарил Путина за доверие
09:47
Большинство россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста
09:28
Нафтогаз рассказал о «необратимых последствиях» «Северного потока – 2»
09:20
Альметьевские аграрии «нарисовали» на траве огромный футбольный мяч к ЧМ-2018

Футбольный мяч диаметром 60 метров появился на одном из сельскохозяйственных полей Альметьевского района Татарстана.

09:14
В России новостройки оборудуют датчиками экомониторинга
09:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о чемпионате мира по корэш

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

08:59
Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку на севере Красноярского края
08:48
Составлен народный рейтинг достоинств и недостатков российской нации
08:45
Момент сброса 40 тонн воды с самолета Ил-76 на машину ДПС попал на видео

Инцидент произошел несколько дней назад в подмосковном Ногинске.

08:32
В Сербии проголосуют за целостность России
08:12
США отвергли обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии
08:00
Культурная программа ЧМ-2018: Территория Центра семьи «Казан»

В рамках мундиаля на площадке перед «Чашей» пройдут музыкальные фестивали и ярмарки сувениров.

07:49
Турция предложила России совместно создавать ЗКР С-500
07:31
Математики вычислили победителя ЧМ-2018
07:12
В Казани появится паблик-арт с изображением Игоря Нетто

Паблик-арты появятся во всех российских городах-участниках мундиаля.

События

13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти

13 июняВысокая кухня в национальном стиле: «Татарская усадьба» примет гостей ЧМ-2018

13 июняГузель Яхина: Не хочу идти под ручку с Зулейхой всю жизнь

13 июняВыживет ли татарский театр без дзуйхицу: размышления об итогах форума «Науруз»

13 июняUMMA-LAND: Какие подарки дарят на Ураза-байрам в Казани и других городах России

12 июняРустам хазрат Хайруллин: Молитва в Ночь Предопределения равносильна непрерывной молитве в течение 83 лет

12 июня«Камал мэктэбе»: татарский театр между деревней и городом, или Восемь легендарных спектаклей Камаловского