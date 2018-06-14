Отправленный в отставку Клименко поблагодарил Путина за доверие

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Отправленный в отставку с должности советника Президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие на своей странице в Facebook’е.
«<…> благодарен Президенту за доверие, которое он мне оказал 2.5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное», – заметил экс-чиновник.
Также Клименко рассказал о том, что планирует заняться цифровой медициной. По его мнению, у России есть шанс улучшить качество медицинской диагностики внутри страны и выйти на мировой рынок. Детали он пообещал сообщить позже.
Основатель и владелец сервисов MediaMetrics и LiveInternet Герман Клименко был назначен советником главы государства по вопросам развития Интернета в январе 2016 года. В новый состав Администрации Президента он включен не был.
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