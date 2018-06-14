В России экологический налог для мусорных операторов планируют снизить в семь раз

Нововведение должно предотвратить негативные последствия из-за роста тарифов в сфере обращения с отходами.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Правительство РФ поручило регионам в семь раз снизить экологический налог с мусорных операторов. Об этом пишет газета «Известия».

Этот налог необходимо снизить, чтобы предотвратить негативные последствия из-за роста тарифов в сфере обращения с отходами, следует из документов Минприроды. Население не должно столкнуться с ростом цен на вывоз мусора.

После снижения налога Правительство предлагает до 2025 года повышать его на 15 процентов в год. К тому времени в стране завершится первая волна строительства мусоросжигательных заводов. При этом Минэкономразвития предложило рассмотреть возможность полного отказа от эконалога, так как владельцы мусорных полигонов уже платят за выбросы.

Снижение платы для мусорных операторов является правильным шагом, но полный отказ от экологического налога является спорным моментом, уверен исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По его мнению, это может затормозить строительство новых объектов по переработке и утилизации отходов. За счет данного сбора финансируется рекультивация мусорных свалок, поэтому отменять его нерационально, отметил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.