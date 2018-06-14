Нафтогаз рассказал о «необратимых последствиях» «Северного потока – 2»

Украина утверждает, что «Северный поток – 2» является политическим проектом, а не экономическим.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Строительство «Северного потока – 2» грозит Европе «необратимыми последствиями», заявил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, сообщает РИА Новости.

По словам Витренко, проект нарушает европейское законодательство и «постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа "Газпрома"».

Украина, Латвия, Польша и Литва выступают против строительства газопровода, утверждая, что это политический проект.

Российская сторона несколько раз призывала не политизировать тему реализации проекта. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Кремль относится к проекту исключительно как к экономическому.