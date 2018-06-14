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Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Татар-информ

14 июня 2018, 09:20

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Альметьевские аграрии «нарисовали» на траве огромный футбольный мяч к ЧМ-2018

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Фото: пресс-служба главы Альметьевского района

Футбольный мяч диаметром 60 метров появился на одном из сельскохозяйственных полей Альметьевского района Татарстана.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). На одном из сельскохозяйственных полей Альметьевского района Татарстана аграрии «нарисовали» футбольный мяч к началу чемпионату мира. Рисунок на траве был замечен спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.

Альметьевцы создали уникальную картину на поле площадью 100 га, засеянном многолетними травами. Футбольный мяч диаметром 60 метров выполнен по всем правилам ландшафтного дизайнерского искусства. Таким образом альметьевские аграрии решили отметить открывающийся 14 июня чемпионат мира по футболу в России. 

Аналогов такой масштабной картины по схожести исполнения в России еще не было. Любители и поклонники футбола приезжают в Альметьевский район, чтобы своими глазами увидеть панорамную картину на траве.

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Альметьевские аграрии «нарисовали» на траве огромный футбольный мяч к ЧМ-2018

Футбольный мяч диаметром 60 метров появился на одном из сельскохозяйственных полей Альметьевского района Татарстана.

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