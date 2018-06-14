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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку на севере Красноярского края, сообщает ТАСС.
Сообщение об аварийной посадке вертолета Ми-2 поступило около десяти часов утра по местному времени. На борту воздушного судна находились 7 человек – два пилота и пять пассажиров. Никто не пострадал.
На помощь аварийному вертолету выдвинулись силы поисково-спасательного центра региона.
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