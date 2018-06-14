Составлен народный рейтинг достоинств и недостатков российской нации

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). По результатам опроса, который проводил ВЦИОМ, главными достоинствами российской нации является гостеприимство, трудолюбие и душевность, а недостатками – пьянство и лень, сообщают «Известия».
В ходе опроса специалисты предлагала респондентам выбрать пять эпитетов, которые, по их мнению, характеризуют соотечественников.
45 процентов опрошенных назвали гостеприимство главным качеством россиян, 41 процент респондентов также отметили трудолюбие, а 33 процента – душевность.
16 процентов россиян назвали главным недостатком пьянство, другие 13 процентов – лень.
Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова отметила, что существует различие в восприятии молодого и старшего поколений респондентов.
«Чем моложе респонденты, тем критичнее они оценивают россиян: сегодняшние 18-24-летние приписывают им негативные качества вдвое чаще, чем люди пенсионного возраста», – рассказала Баскакова.
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