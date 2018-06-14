Момент сброса 40 тонн воды с самолета Ил-76 на машину ДПС попал на видео

Инцидент произошел несколько дней назад в подмосковном Ногинске.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Момент сброса 40 тонн воды с самолета МЧС на машину ДПС попал на видео, сообщает газета «Известия».

Инцидент произошел несколько дней назад во время учений в подмосковном Ногинске. Самолет Ил-76, принадлежащий МЧС, должен был скинуть воду на лесной массив, но немного не рассчитал, и 40 тонн воды вылились на машину ДПС.

Инспекторы, находившиеся в момент инцидента в машине, не пострадали и отнеслись к происходящему с юмором.