Момент сброса 40 тонн воды с самолета Ил-76 на машину ДПС попал на видео

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Момент сброса 40 тонн воды с самолета МЧС на машину ДПС попал на видео, сообщает газета «Известия».
Инцидент произошел несколько дней назад во время учений в подмосковном Ногинске. Самолет Ил-76, принадлежащий МЧС, должен был скинуть воду на лесной массив, но немного не рассчитал, и 40 тонн воды вылились на машину ДПС.
Инспекторы, находившиеся в момент инцидента в машине, не пострадали и отнеслись к происходящему с юмором.
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