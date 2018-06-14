В России новостройки оборудуют датчиками экомониторинга

Минстрой РФ предложил с 2022 года устанавливать на дома датчики и подключать их к городским системам экомониторинга.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Министерство строительства РФ предложило с 2022 года устанавливать на новостройки датчики для мониторинга состояния окружающей среды. Об этом говорится в дорожной карте проекта «Умный город», пишут «Известия».

Датчики необходимо будет подключать к городским системам экологического мониторинга. Данные устройства позволят фиксировать картину движения вредных веществ. Финансирование данного проекта в документах ведомства не уточняется.

Как считает директор компании «Большая Тройка» Артем Седов, предприниматели могут устанавливать эти приборы на домах и на платной основе предоставлять данные жителям, управляющий компаниям или государству. Кроме того, установкой датчиков могли бы заниматься застройщики.

По словам члена Общественного экологического совета Москвы Алины Енгалычевой, установка датчиков экомониторинга должна быть государственной задачей, а их обслуживание не должно ложиться бременем на население.