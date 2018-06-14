В Сербии проголосуют за целостность России

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Оппозиционная Сербская радикальная партия (СРП) выступила с заявлением признать Крым неотъемлемой частью России, сообщают «Известия».
Лидер партии Александр Шешель рассказал, что Россия всегда поддерживала Сербию и является ключевым партнером, поэтому нет никаких оснований не признавать целостность российской территории.
Обращение Шешеля стало ответной реакцией на заявление Президента Сербии Александра Вучича о том, что страна не может признать целостность Крыма и России.
В 2014 году сербская сторона воздержалась от обвинения России в "аннексии Крыма".
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