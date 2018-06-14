В Сербии проголосуют за целостность России

В 2014 году Сербия воздержалась от обвинения России в «аннексии Крыма».

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Оппозиционная Сербская радикальная партия (СРП) выступила с заявлением признать Крым неотъемлемой частью России, сообщают «Известия».

Лидер партии Александр Шешель рассказал, что Россия всегда поддерживала Сербию и является ключевым партнером, поэтому нет никаких оснований не признавать целостность российской территории.

Обращение Шешеля стало ответной реакцией на заявление Президента Сербии Александра Вучича о том, что страна не может признать целостность Крыма и России.

В 2014 году сербская сторона воздержалась от обвинения России в "аннексии Крыма".