США отвергли обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, Министерство обороны РФ предъявляет ложные обвинения в подготовке провокации американской стороной с применением химического оружия в Сирии, сообщает РИА Новости.
Науэрт написала на своей странице в Twitter, что российское ведомство ложно обвиняет американскую сторону.
Ранее, 11 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что «Сирийская свободная армия» (ССА) и силы спецопераций США готовят новую провокацию с химическим оружием.
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