Турция предложила России совместно создавать ЗКР С-500

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Глава Турции Реджеп Эрдоган выступил с предложением совместно производить зенитные ракетные комплексы С-500, сообщает РИА Новости.
Эрдоган отметил, что российская сторона предоставила кредит по С-400 на приемлемых условиях, в дальнейшем страны приступят к совместному производству. «Я также предложил России совместное производство С-500», — рассказал турецкий лидер.
В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400, согласно которому турецкая сторона закупит за 2,5 млрд долларов две батареи ЗКР. Также стороны договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.
Ранее Эрдоган ответил на критику со стороны США и НАТО относительно заключенного договора между Россией и Турцией о поставках С-400.
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