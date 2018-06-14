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Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Татар-информ

14 июня 2018, 07:49

Политика

Турция предложила России совместно создавать ЗКР С-500

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Согласно договоренности от декабря 2017 года Турция и Россия будут сотрудничать в области развития производства С-400 в Турции.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Глава Турции Реджеп Эрдоган выступил с предложением совместно производить зенитные ракетные комплексы С-500, сообщает РИА Новости. 

Эрдоган отметил, что российская сторона предоставила кредит по С-400 на приемлемых условиях, в дальнейшем страны приступят к совместному производству. «Я также предложил России совместное производство С-500», — рассказал турецкий лидер. 

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400, согласно которому турецкая сторона закупит за 2,5 млрд долларов две батареи ЗКР. Также стороны договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

Ранее Эрдоган ответил на критику со стороны США и НАТО относительно заключенного договора между Россией и Турцией о поставках С-400.

 

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