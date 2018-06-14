В Казани появится паблик-арт с изображением Игоря Нетто

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В столице Татарстана в честь проведения ЧМ-2018 появится новое граффити с изображением советского футболиста, тренера Игоря Нетто (улица Сибгата Хакима, 58). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Кроме того, на стенах Булака появится еще один паблик-арт с изображением сборной мира, а на здании по улице Г. Камала, 2 будет изображен быт жителей Казани.
Работу над картинами ведут с начала июня Управление архитектуры и градостроительства Казани и творческий коллектив конгломерата «Супернова».
Подобные работы появятся во всех городах России, где будет проходить ЧМ-2018.
Погодные условия не позволили завершить работу сегодня ночью, поэтому готовое изображение жители Казани смогут увидеть днем.
Паблик-арты появятся во всех российских городах-участниках мундиаля.
Кольцевой маршрут по Татарстану будет включать Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Болгар, Камское Устье, Тетюши, Свияжск и Казань.
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