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Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Татар-информ

14 июня 2018, 07:12

Общество

В Казани появится паблик-арт с изображением Игоря Нетто

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Паблик-арты появятся во всех российских городах-участниках мундиаля.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В столице Татарстана в честь проведения ЧМ-2018 появится новое граффити с изображением советского футболиста, тренера Игоря Нетто (улица Сибгата Хакима, 58).  Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, на стенах Булака появится еще один паблик-арт с изображением сборной мира, а на здании по улице Г. Камала, 2 будет изображен быт жителей Казани.

Работу над картинами ведут с начала июня Управление архитектуры и градостроительства Казани и творческий коллектив конгломерата «Супернова».

Подобные работы появятся во всех городах России, где будет проходить ЧМ-2018.

Погодные условия не позволили завершить работу сегодня ночью, поэтому готовое изображение жители Казани смогут увидеть днем. 

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В Казани появится паблик-арт с изображением Игоря Нетто

Паблик-арты появятся во всех российских городах-участниках мундиаля.

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