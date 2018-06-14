Китай вошел в топ-10 по количеству купленных билетов на ЧМ-2018

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ). Китай вошел в десятку стран, чьи болельщики купили больше всего билетов на чемпионат мира по футболу — 2018. Рейтинг подготовило аналитическое агентство «ТурСтат».
За период продажи билетов было реализовано почти 2,5 млн, из которых 46 процентов выкупили российские болельщики и 54 процента – иностранные.
Также вошли в десятку зарубежных стран Бразилия, Германия, Мексика, Колумбия, Англия, Аргентина.
Ранее сообщалось, что Китай вошел в число стран – лидеров роста въездного туризма в Россию.
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