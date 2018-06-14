Представители украинских партий рассказали о попытке обмана МВФ Украиной

Депутат Рады рассказал, что Президент Украины подделал одну из статей в законе.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ). Украина пытается обмануть Международный валютный фонд (МВФ) с помощью закона об антикоррупционном суде, заявили представители партий «Самопомощь» и «Народный фронт», сообщает РИА Новости.

Егор Соболев, представляющий Верховную Раду от «Народного фронта», рассказал, что глава Украины подделал одну статью закона, в частности место в тексте документа, где говорится, что все текущие дела НАБУ будут рассматриваться полностью только в общих судах первой инстанции, обходя апелляционную палату антикоррупционного суда.

Представитель Рады заявил, что украинский парламент не голосовал за такой пункт.