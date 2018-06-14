Кольцевой маршрут по Татарстану будет включать Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Болгар, Камское Устье, Тетюши, Свияжск и Казань.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Нижнекамск войдет в единый кольцевой маршрут по Татарстану, который будет реализован в самое ближайшее время, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов открыл новый отель в Камском Устье. Эта точка станет финальной в едином кольцевом маршруте для туристов.



По словам Иванова, в Татарстан приезжает много делегаций и туристов. Практически все они осведомлены, что одним из самых красивейших мест в Татарстане является слияние Волги и Камы.



Сергей Иванов уточнил, что единый кольцевой маршрут необходим, чтобы продлить время проживания туристов в республике. Кольцевой маршрут по Татарстану будет включать Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Болгар, Камское Устье, Тетюши, Свияжск и Казань.