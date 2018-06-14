(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Нижнекамск войдет в единый кольцевой маршрут по Татарстану, который будет реализован в самое ближайшее время, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов открыл новый отель в Камском Устье. Эта точка станет финальной в едином кольцевом маршруте для туристов.
По словам Иванова, в Татарстан приезжает много делегаций и туристов. Практически все они осведомлены, что одним из самых красивейших мест в Татарстане является слияние Волги и Камы.
Сергей Иванов уточнил, что единый кольцевой маршрут необходим, чтобы продлить время проживания туристов в республике. Кольцевой маршрут по Татарстану будет включать Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Болгар, Камское Устье, Тетюши, Свияжск и Казань.
Кольцевой маршрут по Татарстану будет включать Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Болгар, Камское Устье, Тетюши, Свияжск и Казань.
Имам-мухтасиб Бугульмы и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов посетил следственный изолятор № 3 города Бугульма.
По итогам захватывающего матча первое место завоевал Исполнительный комитет, второе место досталось команде полиции.
Президент РТ Рустам Минниханов встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Мечеть из бруса будет вмещать до 40 человек.
Во время ожидания поезда пассажиры могут отдохнуть с детьми на специальных площадках, расположенных на безопасном расстоянии от путей.
Гостей мероприятия ждет дружелюбная атмосфера, для детей и взрослых состоятся мастер-классы, игры, парад клоунских носиков, интерактивных спектаклей.
Во второй раз в рамках Сабантуя состоялся конкурс татарского национального костюма (головного убора) для участников от трех до 35 лет.
К деятельности советов планируется подключить все ведомства и местные предприятия.
Казанский клуб нарушил условия договора по соответствию финансовому fair play.
Показательные выступления по паркуру в исполнении велотриал-шоу «Bravo» и танцевального коллектива «Инфинити» ПМК «Экстрим» удивили многих.
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» прокомментировал проведение международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».
Заместитель председателя Правительства России стала почетным гостем форума «Футбол для дружбы».
13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти