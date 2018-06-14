В ИА «Татар-информ» расскажут о чемпионате мира по корэш

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 14 июня, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Чемпионат мира по борьбе на поясах корэш» с участием президента международной федерации корэш Джаудата Миннахметова, также на вопросы будут готовы ответить тренер и спортсмен-участник чемпионата мира.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



