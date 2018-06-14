Ученые: В Африке начали массово умирать древнейшие баобабы

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Африке начали массово умирать древнейшие баобабы — девять из тринадцати самых древних деревьев загадочным образом умерли за последние 12 лет, и многие другие деревья-долгожители сейчас находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Plants.
Их возраст превышал 1,3-2 тыс. лет.
Эксперты предполагают, что «эпидемия» может быть связана с тем, что баобабы могут быть не настолько стойкими к засухам, как считалось раньше. С другой стороны, подобные проблемы должны были затронуть все деревья, а не только самые большие и древние баобабы, недоумевают ученые.
Отмечается, что ученые обнаружили эпидемию совершенно случайно, когда искали причину долголетия деревьев. Они выяснили, что когда старый ствол баобаба умирает, его корни выращивают новый побег рядом со старым, что в конечном итоге приводит к формированию большого полого ствола, характерного для этих растений.
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