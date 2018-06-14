Футбольный клуб «Амкар» из Перми не получил лицензию РФС

Место «Амкара» может занять другой футбольный клуб, который получил лицензию РФС и участвовал в переходных матчах сезона 2017-2018.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). 13 июня РФС отозвал лицензию у клуба «Амкар» на сезон с 2018-го по 2019 год, сообщает пресс-служба Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ).

По словам начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина, отзыв лицензии связан с существенной просроченной задолженностью и недостаточными финансовыми гарантиями.

Вместо «Амкара» может выступить другой клуб, который получил лицензию РФС и участвовал в переходных матчах сезона 2017-2018.