Футбольный клуб «Амкар» из Перми не получил лицензию РФС

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). 13 июня РФС отозвал лицензию у клуба «Амкар» на сезон с 2018-го по 2019 год, сообщает пресс-служба Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ).
По словам начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина, отзыв лицензии связан с существенной просроченной задолженностью и недостаточными финансовыми гарантиями.
Вместо «Амкара» может выступить другой клуб, который получил лицензию РФС и участвовал в переходных матчах сезона 2017-2018.
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