В Бугульме для заключенных передали коврики для намаза и продукты для ифтара

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В священный месяц Рамазан имам-мухтасиб Бугульмы и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов посетил следственный изолятор № 3 города Бугульма. Религиозный деятель передал для заключенных продукты для совершения ифтара и коврики, обучающие чтению намаза. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.
«Рамазан принято проводить в молитвах в мечети или в кругу семьи, а заключенные, оступившись в своей жизни, оказались в этот священный месяц в тюрьме наедине с собой. С другой стороны, здесь они могут осмыслить свое прошлое и поразмышлять о совершенных ошибках, покаяться в грехах. Надеемся, что помогут им в этом наши подарки», – отметил Рамиль хазрат.
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Имам-мухтасиб Бугульмы и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов посетил следственный изолятор № 3 города Бугульма.
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