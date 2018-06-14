Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Дрожжановского района подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Чиновника Минсельхоза РТ обвиняют в хищении из бюджета свыше 80 тысяч рублей субсидий, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить следствию, в апреле 2017 года 51-летний бывший начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Дрожжановском районе и его 54-летний родственник организовали крестьянско-фермерское хозяйство. Управлять им был назначен муж родной сестры чиновника.

Весной 2017 года чиновник дал указание организовать посевную на участке, арендуемым КФХ. При этом, никаких разрешающих документов у него не было.

Летом этого же года силами рабочих фермерского хозяйства была проведена работа по обработке посева гербицидами, а осенью – собран урожай.

Осень 2017 года руководитель сельхозуправления от имени предприятия заключил договор с элеватором на хранение и реализацию 127 тонн кормовой пшеницы.

Так же следствию стало известно, что чиновник предоставил ложные сведения и получил из республиканского бюджета 82 тысячи рублей субсидий.

Начальника сельхозуправления и его подельника обвиняют по двум статьям: «Мошенничество при получении выплат» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Свою вину фигуранты дела признали полностью и компенсировали причиненный ущерб. В ближайшее время они предстанут перед Дрожжановским районным судом.