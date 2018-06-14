Школьники Елабуги проводят космические каникулы в лагере «ИнтеЛЛето»

В Елабужском институте КФУ стартовала образовательная смена.

(Елабуга, 14 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ открылась смена лагеря «ИнтеЛЛето», где отдохнут 125 елабужских школьников в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Смена является образовательной, поэтому в первой половине дня у детей проходят занимательные уроки по информатике, биологии, физике, русскому языку и другим предметам. Занятия проходят по отдельным блокам. Кроме того, для школьников организованы кружки по робототехнике, авиамоделированию, краеведению, а также спортивные состязания, мастер-классы, творческие конкурсы и экскурсии. Все это объединено общей темой — космические приключения.

По словам организаторов, больше половины ребят, прибывших в лагерь, отдыхают здесь не в первый раз. Смена продолжится до 1 июля.