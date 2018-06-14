Школьники Елабуги проводят космические каникулы в лагере «ИнтеЛЛето»

Рекомендуем
(Елабуга, 14 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ открылась смена лагеря «ИнтеЛЛето», где отдохнут 125 елабужских школьников в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Смена является образовательной, поэтому в первой половине дня у детей проходят занимательные уроки по информатике, биологии, физике, русскому языку и другим предметам. Занятия проходят по отдельным блокам. Кроме того, для школьников организованы кружки по робототехнике, авиамоделированию, краеведению, а также спортивные состязания, мастер-классы, творческие конкурсы и экскурсии. Все это объединено общей темой — космические приключения.
По словам организаторов, больше половины ребят, прибывших в лагерь, отдыхают здесь не в первый раз. Смена продолжится до 1 июля.
По итогам захватывающего матча первое место завоевал Исполнительный комитет, второе место досталось команде полиции.
Президент РТ Рустам Минниханов встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Мечеть из бруса будет вмещать до 40 человек.
Во время ожидания поезда пассажиры могут отдохнуть с детьми на специальных площадках, расположенных на безопасном расстоянии от путей.
Гостей мероприятия ждет дружелюбная атмосфера, для детей и взрослых состоятся мастер-классы, игры, парад клоунских носиков, интерактивных спектаклей.
Во второй раз в рамках Сабантуя состоялся конкурс татарского национального костюма (головного убора) для участников от трех до 35 лет.
К деятельности советов планируется подключить все ведомства и местные предприятия.
Казанский клуб нарушил условия договора по соответствию финансовому fair play.
Показательные выступления по паркуру в исполнении велотриал-шоу «Bravo» и танцевального коллектива «Инфинити» ПМК «Экстрим» удивили многих.
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» прокомментировал проведение международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».
Заместитель председателя Правительства России стала почетным гостем форума «Футбол для дружбы».
На заседании комитета парламента депутаты рассмотрели вопрос о развитии воспитания школьников.
Команда из страны восходящего солнца в столице Татарстана будет жить и тренироваться на базе «Рубина».
13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти