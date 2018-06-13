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Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Татар-информ

14 июня 2018, 08:00

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Культурная программа ЧМ-2018: Территория Центра семьи «Казан»

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В рамках мундиаля на площадке перед «Чашей» пройдут музыкальные фестивали и ярмарки сувениров.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу на территории Центра семьи «Казан» пройдет несколько музыкальных программ.

15 июня состоится концерт народных творческих коллективов Республики Татарстан. Начало в 16.50.

Аналогичный концерт пройдет 23 июня в 14.00.

6 июля — музыкальный фестиваль с участием коллектива «Братья Блюз», квартета Ивана Фармаковского и квартета Игоря Бутмана при участии Олега Аккуратова (Москва). Начало в 15.30.

7 июля — музыкальный фестиваль с участием коллективов M.A.K.Trio, «Макс и Ко» и JIVE из Казани, а также квартета Вадима Эйленкрига из Москвы. Начало в 18.50.

10 июля — музыкальный фестиваль при участии группы «Артем Айвазян Band» (Москва). Для зрителей также выступят Алексей Козлов & группа «Арсенал», а также Марк Юсим (Москва). Начало в 19.00.

11 июля состоится музыкальная программа в память об Альфие Авзаловой (Россия — США), а также выступит группа ALMA (Казань). Начало в 19.00.

14 июля — музыкальный фестиваль при участии коллектива «Хитобои» (Казань), квартета Антона Баронина и Давида Ткебучавы (Москва) и группы «Билли Новик & Band» (Санкт-Петербург). Начало в 18.50.

15 июля в музыкальном фестивале примут участие E-Quality Quartet & Gregory Rivkin (Россия — Израиль), Guru Groove Foundation (Москва). Начало в 18.50.

Кроме того, с 14 июня по 15 июля рядом с «Чашей» будет проходить выставка-ярмарка сувенирной продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан.

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