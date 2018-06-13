СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-5 городов у сборных чемпионата мира по футболу. Рейтинг по результатам анализа мест проживания и тренировок сборных стран-участниц подготовило аналитическое агентство «ТурСтат».
Лидером рейтинга стала Москва и Московская область, далее идет Краснодарский край. Тройку замыкает Санкт-Петербург, а столица Татарстана расположилась на 4-й строчке.
В Казани будут базироваться три сборные. Команда Австралии на ЧМ-2018 проживает на базе хоккейного клуба «Ак Барс» и тренируется на стадионе «Трудовые резервы». Сборная Японии выбрала базу футбольного клуба «Рубин». Сборная Колумбии проживает и тренируется на базе комплекса «Свияга» в Медведково.
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