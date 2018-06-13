Татарстан рассчитывает на федеральное софинансирование проекта здания Адмиралтейства Казани

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским в Москве обсудил реставрацию Казанского Кремля и Адмиралтейства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«В настоящее время мы выходим на этап согласования реставрационных работ на объектах Казанского Кремля. Они будут проведены с учетом всех норм и требований», — сказал Минниханов на встрече.

Он отметил, что различные государственные ведомства, которые находились на территории Казанского Кремля, переместились в другие здания, а освободившиеся площади будут переданы для организации музейно-выставочной деятельности.

Также Президент РТ рассказал о проекте благоустройства здания Адмиралтейства и прилегающей территории для создания там Морского музея. Татарстан рассчитывает на федеральное софинансирование проекта.

В настоящий момент в республике идет капитальный ремонт 42 уже существующих домов культуры и строительство 28 новых, рассказал лидер республики.

Кроме того, в 2020 году в честь 100-летия образования Татарстана планируется презентовать в Москве проекты, которые продемонстрируют достояние и культурные возможности региона.