Татарстан рассчитывает на федеральное софинансирование проекта здания Адмиралтейства Казани

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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским в Москве обсудил реставрацию Казанского Кремля и Адмиралтейства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
«В настоящее время мы выходим на этап согласования реставрационных работ на объектах Казанского Кремля. Они будут проведены с учетом всех норм и требований», — сказал Минниханов на встрече.
Он отметил, что различные государственные ведомства, которые находились на территории Казанского Кремля, переместились в другие здания, а освободившиеся площади будут переданы для организации музейно-выставочной деятельности.
Также Президент РТ рассказал о проекте благоустройства здания Адмиралтейства и прилегающей территории для создания там Морского музея. Татарстан рассчитывает на федеральное софинансирование проекта.
В настоящий момент в республике идет капитальный ремонт 42 уже существующих домов культуры и строительство 28 новых, рассказал лидер республики.
Кроме того, в 2020 году в честь 100-летия образования Татарстана планируется презентовать в Москве проекты, которые продемонстрируют достояние и культурные возможности региона.
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