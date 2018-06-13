К кампании уже присоединились шоумены Михаил Галустян и Александр Ревва, певец Мот и другие.

(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинцы присоединились к флэшмобу «Чекань за наших», который был запущен в поддержку сборной России по футболу.

Инициатором флэшмоба стал воспитанник академии футбольного клуба «Локомотив» Артем Шпинев, сыгравший мальчика Сашу в заявочном видеоролике России на право проведения ЧМ-2018. В социальных сетях он призвал поддержать сборную России по футболу.

Для этого участники акции должны были снять на видео, как они чеканят несколько раз футбольный мяч, и выложить его в соцсетях с хэштегом «ЧеканьЗаНаших». К кампании уже присоединились шоумены Михаил Галустян и Александр Ревва, певец Мот и другие.

Сотрудники компании «ТТС» также приняли участие в спортивном флэшмобе. Они набивали мяч ногой, головой, по одному, вдвоем и даже втроем.