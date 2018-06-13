Савченко попросила Путина помиловать заключенных в России граждан Украины

Надежда Савченко выразила надежду, что украинский и российский народы будут жить в мире.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Надежда Савченко попросила Президента России Владимира Путина помиловать 66 отбывающих наказание в России украинцев. Фотография письма Путина опубликована странице Савченко в Facebook.

Для освобождения этих заключенных необходимо использовать «любые правовые способы», сказала Савченко.

По ее словам, такой шаг позволит наладить связи между странами.

«Я убеждена, что украинский и российский народы будут жить в мире», — отмечается в письме.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине, за 50 дней голодовки похудела почти на 20 кг.