Глава Набережночелнинского мухтасибата поздравил мусульман с завершением Рамадана

Фото: Набережночелнинского мухтасибата
(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ»). Глава Набережночелнинского мухтасибата Альфас-хазрат Гайфуллин поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан.
«От имени Набережночелнинского мухтасибата сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с завершением священного месяца Рамадан и наступлением светлого праздника — Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр), говорится в послании имама-мухтасиба.— Благословенный месяц Рамадан в очередной раз покинул нас. Провожая его, мы ощущаем неподдельную грусть. Вместе с тем, сердца переполняются радостью от осознания выполненного долга перед Всевышним. Соблюдая пост, мы очистили свои тела и души, свои помыслы. Отдавая закят и фитр, мы очистили свои сбережения и богатства. Проводя ифтары, помогали нуждающимся. Усердно читая Коран, размышляли над аятами. Очистившись, мы смело смотрим вперед и строим планы на будущее».
В обращении также напоминается, что в челнинских мечетях праздничный намаз начнется 15 июня в 7 часов утра.
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