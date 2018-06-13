На железнодорожных станциях в Татарстане появились экологические зоны

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). На станциях Казанского региона Горьковской железной дороги появились экозоны. Они представляют собой площадки, на которых пассажиры во время ожидания поезда могут отдохнуть с детьми, сообщает пресс-служба региона.
Экологические зоны появились на привокзальных территориях девяти станций: Юдино, Буа, Урмары, Арск, Вятские Поляны, Сосновка, Чамзинка, Ибреси, Помары.
Территории расположены на безопасном расстоянии от железнодорожных путей и других инфраструктурных объектов. На площадках установлены скамейки, сказочные персонажи, колодцы, созданные из вторичных отходов и экологически чистых материалов.
«Главная цель проекта – озеленение и благоустройство вокзальной территории, привлечение внимание общественности к вопросам природоохранной деятельности», – поясняется в сообщении пресс-службы.
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