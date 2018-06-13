При администрациях районов РТ создаются координационные советы по работе с молодежью

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Фото: gossov.tatarstan.ru
(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане при администрациях муниципальных образований создаются координационные советы по работе с молодежью. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин.
На заседании депутаты и приглашенные гости рассмотрели вопрос о развитии воспитания обучающихся в республике.
«Создаем координационные советы по работе с молодежью при администрациях муниципальных образований, которые объединяют все субъекты молодежной политики. К деятельности этих советов рекомендовано подключить все ведомства и местные предприятия. Продолжаем работу по созданию на предприятиях и в организациях советов по работе с молодежью. Сейчас на более 150 предприятиях мы восстановили это молодежное движение. Наша задача состоит в том, чтобы как можно больше предприятий привлечь в эту работу», – рассказал Гарифуллин.
По мнению докладчика, особую роль в системе патриотического воспитания приобретает поиск новых форм работы. Так, на базе отремонтированных подростковых клубов создаются центры развития новых направлений, которыми увлекается молодежь, отметил он. «Это, например, гонки героев, движение волонтеров. Раньше это были неорганизованные молодые люди, которые бегали по лесам. Мы определяем лидеров, работаем с ними, через глав администраций стараемся систематизировать эту работу», – подчеркнул замминистра.
В муниципальных образованиях проведена работа по созданию зональных центров военно-патриотического воспитания, проинформировал он. «Есть результаты в Сабинском, Альметьевском, Заинском, Елабужском, Бугульминском районах и городе Набережные Челны. Необходимо создать такие центры в Зеленодольском, Мензелинском, Нурлатском районах и в Казани», – заявил Гарифуллин.
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